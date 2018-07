Cu o intarziere de peste 2 ani, in sfarsit, se va deschide traficul pe loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda

Compania Nationala de Autostrazi ar putea, in sfarsit, receptiona, chiar zilele urmatoare, lucrarile la loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda. Or, asta inseamna ca mult asteptata zi a deschiderii circulatiei pe cei 28,8 kilometri de autostrada care leaga Aiudul de Turda se apropie cu pasi repezi.



De fapt, de la Aiud la Turda ar fi trebuit sa putem circula pe autostrada inca din 2016. Din pacate, lucrarile nu s-au desfasurat in ritmul in care ar fi trebuit.



Dupa fiecare vizita pe santier, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca…