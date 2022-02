Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca pana marti, la ora 10.00, intr-un interval de 24 de ore, au fost inregistrate peste 14.000 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, au fost raportate 215 decese, dintre care 8 anterioare intervalului de referinta. "Conform datelor existente…

- In intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 15.374 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 17 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 15.374 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost…

- Guyana - Barbados, partida din cadrul turneului amical Tri-Nations, a fost oprit inainte de pauza dupa ce 4 fotbaliști au aflat ca au coronavirus. In umbra partidelor de calificare la Campionatul Mondial in care Canada, SUA sau Mexic iși disputa supremația in America de Nord și Caraibe, doua „naționale”…

- Numarul cazurilor noi de Covid-19 din țara noastra se menține ridicat, potrivit bilanțului provizoriu. Dupa trei zile in care au fost inregistrate peste 19.000 de infectari, datele arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.088 de noi cazuri de coronavirus și 22 de decese. Totuși, in weekend…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 57 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;15270 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14421 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Inca un gorjean a murit din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 54 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 15195 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14337 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Medicago, companie biofarmaceutica cu sediul in Quebec, si grupul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) au anuntat, marti, rezultate pozitive de eficacitate si siguranta ale studiului global de faza 3 a candidatului pentru vaccinul COVID-19 pe baza de plante. Studiul a fost efectuat pe peste 24.000…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 81 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 15.150 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14.262 persoane vindecate,…