Cu o alcoolemie de 1,34 a intrat în refugiul de pe Calea Romanilor „Sambata seara, in jurul orelor 20:10, un aradean de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Romanilor, fiind sub influenta alcoolului, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in refugiul stației de tramvai «Traian». In urma impactului autoturismul a luat foc. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1,34 mg./l. alcool pur in aerul expirat. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Din fericire, nu au existat victime. Pe numele șoferului a fost intocmit un dosar penal s.a.s.i… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

