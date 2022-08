Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci din acest sezon pe Cluj Arena va fi cel impotriva Sepsi OSK, din etapa a șasea a SuperLigii. Așadar, „U” revine acasa luni, 22 august, dupa ce partidele cu CSU Craiova și Petrolul, dueluri in care „U” Cluj a fost considerata gazda, s-au jucat la Mediaș.„Respecta ce ai moștenit și nu uita…

- Dupa cinci etape scurse din editia 2022 2023 a Superligii, Farul Constanta, neinvinsa, ocupa locul trei in clasament, cu noua puncte, dupa doua victorii si trei egaluri, golaveraj 5 2.In etapa a sasea, "marinariildquo; joaca pe teren propriu cu FC Voluntari locul 9, cu 7 puncte , luni, 22 august, de…

- FCSB a obtinut doar un punct in etapa a 4-a Superligii, remizand 1-1, in partida cu CS Mioveni. Gazdele au deschis scorul in minutul 45 prin Ionut Balaur, iar ros-albastrii au reusit egalarea in minutul 79, prin David Miculescu.

- Duminica, spre seara, pe o vreme numai buna pentru fotbal și o ora care a atras 8.000 de iubitori ai fotbalului pe arena Ilie Oana, trupa lui Nicolae Constantin, de la FC Petrolul, facea cu bine fața unei formații de curand calificate in turul III preliminar din Conference League. Sepsi Sfantu Gheorghe…

- Dupa disputarea a 7 meciuri cu sistem VAR in fotbalul romanesc, Supercupa Romaniei și 6 meciuri din prima runda a Superligii, echipa de implementare a arbitrajului video in fotbalul romanesc face urmatoarele precizari:Au existat diverse probleme la 5 dintre cele 7 jocuri disputate pana acum.Deși s-au…

- Rapid - FCSB este meciul care ține capul de afiș al rundei a 2-a din Superliga Romaniei. Meciul din etapa a 2-a a Superligii va consemna cea de-a 115-a intalnire intre cele doua formații din București. In celelalte 114 meciuri disputate pana in prezent, Rapid a inregistrat 29 de victorii, FCSB a adunat…

- "Marinariildquo; sustin pe teren propriu prima partida din noul sezon. Farul Constanta sustine primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii duminica, 17 iulie, de la ora 18.30, pe teren propriu, cu FCU Craiova 1948. Dupa o perioada de pregatire care a cuprins si un stagiu montan la Poiana Brasov,…

- Liga Profesionista de Fotbal va primi mai multi bani pentru drepturile TV ale SuperLigii, compania eAD anuntand ca intentioneaza sa mareasca suma platita anual incepand cu noul contract care va intra in vigoare din 2024. Orlando Nicoara, directorul general al companiei eAD, detinatoarea drepturilor…