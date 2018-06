Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bucuresti care a intrat cu motocicleta in zona pietonala din Piata Sfatului din Brasov si l-a lovit cu piciorul pe politistul local aflat in timpul serviciului care l-a informat ca va fi sanctionat, a fost arestat pentru 30 de zile. El este cercetat pentru ultraj.

- Pasagerul unei mașini a fost amenințat cu pistolul in trafic și a sunat imediat la 112, reclamand ca un conducator auto l-ar fi amenintat cu o arma, in urma unor sicanari in traficul din Capitala. Un echipaj al Sectiei 6 Politie si un echipaj al Brigazii Rutiere au identificat in trafic masinile in…