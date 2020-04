Cu Monica Jitariuc, specialist în comunicare, despre… sex, identitate, gen Cu sexul te naști – feminin/masculin. Identitatea ți-o construiești. Frumusețea construcției personale este diversitatea – identitați feminine sau masculine, fluide, puternice sau fragile –, curcubeu pe cerul identitar am putea avea in jurul nostru. Am putea – pentru ca, de fapt, suntem martore/martori in covarșitoare masura la uniformizare identitara, la discriminare frecventa și inechitate sociala. Una dintre cauzele principale pentru acestea sunt stereotipiile de gen care populeaza toxic conținutul rolurilor de gen (atitudinile și comportamentele dominante pe care societatea le asociaza cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

