Cu mesaje erotice goleau cardurile naivilor! Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus, la data de 01.10.2020, punerea in miscare a actiunii penale fata de doi inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces ilegal la un sistem informatic. In fapt, s-a reținut ca, in perioada iulie-august 2020, cei doi inculpati au postat pe un site de matrimoniale, mai multe anunturi prin care pretindeau ca sunt femei si ofera, contra cost, fotografii si apeluri video cu caracter erotic, prin aplicatia WhatsApp. Sub acest pretext, inculpatii au convins mai… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii criminaliști din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București au dispus reținerea pentru 24 de ore a barbatului, cercetat pentru tentativa de omor și viol. "Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta…

- La acest moment, peste 120 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare, in cadrul unui dosar penal, 16 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru ale unor persoane…

- Procurori specializati din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus, la data de 22.07.2020, punerea in miscare a actiunii penale fata de doi inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita, respectiv luare de mita. In fapt, s-a reținut ca, la datele de 27.03.2020…

- Institutia purtatorului de cuvant din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti este imputernicita sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au confirmat efectuarea in continuarea a urmaririi…

- Procurori specializati din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus astazi, 22 iulie 2020, punerea in miscare a actiunii penale fata de doi inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita, respectiv luare de mita. Potrivit Parchetului, la datele de 27 martie 2020 si 2 aprilie…