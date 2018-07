Stiri pe aceeasi tema

- Ce note a obținut Teodora Popa, fiica ministrului Educației, la Bacalaureat 2018. Tanara a promovat cu brio examenul, obținand media 9.26 la examenul de Bacalaureat 2018. Tanara, absolventa a Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava, a luat nota 8.85 la Limba și Literatura Romana, 9.55 la Matematica…

- Aproape 140.000 de candidați susțin, miercuri, 27 iunie, proba scrisa la Matematica, dupa ce luni a avut loc proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Acum, absolvenții de liceu vor da proba la examenul de Bacalaureat la matematica. Absolvenții de liceu susțin astazi examenul BAC 2018 Matematica,…

- Fiica ministrului Educației, Teo Popa, care a susținut luni dimineața prima proba a examenului de Bacalaureat, este in centrul unui scandal imens, ea fiind acuzata ca ar fi facut gesturi obscene inainte de examenul maturitații.

- Dupa ce s-a aflat ca Teodora Popa, fiica cea mare a ministrului Educatiei, este implicata intr-un scandal care are legatura cu examenul de bacalaureat, tatal ei a dat o declarație. Va reamintim ca adolescenta a fost etichetata pe pagina personala de Instagram, cu doar o zi inainte de a intra in Bacalaureat.…

- Una dintre fiicele ministrului Educației, Valentin Popa, este in centrul unui scandal uriaș. Tanara, care anul acesta susține examenul de Bacalaureat, apare intr-o fotografie in care face gesturi obscene. Poza a fost postata pe retelele sociale de catre unul dintre colegii fetei, cu mesajul „Bafta,…

- Luni, 25 iunie 2018, absolventii de liceu au sustinut prima proba la examenul de bacalaureat, la Limba si literatura romana, in prima sesiune. Elevii clasei a XII-a de la profilul real, care au sustinut luni prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat, cea la Limba si Literatura Romana, au avut,…

- BACALAUREAT 2018. Elevii susțin luni proba scrisa la Limba și literatura romana. Aproape 127.000 de candidati vor sustine luni prima proba, la Limba si Literatura Romana, din cadrul Bacalaureatului. Examenul va incepe la ora 09:00 si dureaza trei ore, insa accesul candidatilor in centrele de examen…

- Proba scrisa la Limba si Literatura Romana, in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programata in centrele de examinare din Romania in cursul zilei de luni, 25 iunie. Ramaneti pe adevarul.ro pentru a afla in timp util subiectele la Romana BAC si rezolvarea acestora.