Stiri pe aceeasi tema

- E.ON Energie Romania a finalizat reteaua care cuprinde 19 statii de incarcare rapida a masinilor electrice din cadrul proiectului european NEXT-E, ultimul astfel de punct fiind pus in functiune la sfarsitul lunii noiembrie in Lugoj, judetul Timis. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis…

- Drept mulțumire pentru contribuțiile aduse la istoria Albaniei și pentru documentele gasite in arhive, regele Zog I darui, in 1934, un teren istoricului Nicolae Iorga. Prelegerile lui Iorga despre istoria Albaniei oferisera delegatiei albaneze la Conferinta de la Londra (1913) argumente pentru afirmarea…

- Ferrari va lansa un prim model full-electric, însa nu mai repede de 2025 și pe termen mediu nu se pune problema ca marca sa devina una care sa aiba multe modele electrice, spune șeful companiei. Joi, Bentley a anunțat ca în 2030 va ajunge sa aiba în gama doar modele 100% electrice,…

- ​Dacia prezinta într-un eveniment online versiunea de serie a conceptului Spring aratat în primavara. Modelul electric cu autonomie de 200 km va putea fi cumparat și la sub 9.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor și va deveni cea mai ieftina mașina electrica din UE. Sub sigla Renault va…

- ​Dacia va prezenta joi versiunea de serie a modelului electric Spring, la șapte luni dupa ce a prezentat primele poze cu conceptul. Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa…

- Un autoturism a incercat sa intre, astazi, in Pasajul Revoluției, din Bacau, in zona pietonala și s-a blocat pe trepte. La fața locului a sosit și Poliția iar martorii spun ca șoferul ar fi explicat faptul ca a vrut sa scurteze drumul pentru ca se grabea sa ajunga la un magazin care avea oferta la […]…

- Dacia lanseaza a treia generație Logan și Sandero insa adevarata piesa de rezistența este prima mașina electrica a producatorului de la Mioveni.Dacia Spring va fi prezentata presei de specialitate in luna noiembrie a acestui an iar lansarea pe piața va avea loc in toamna anului viitor, a…

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti cerceteaza un tanar de 24 de ani, din comuna Bogdanesti, care, a fost depistat in trafic fara permis de conducere. Cu ocazia controlului autoturismului, politistii au identificat in interior cantitatea de aproximativ 150 de kg de porumb. Din verificari a rezultat…