Cu mașina de spălat în tranșee Ocupanții ruși și-au luat cu ei in tranșee și mașinile de spalat pe care le-au furat din casele ucrainenilor. Imagini cu o mașina de spalat pe camp, in tranșee, au fost surprinse de militarii ucraineni care au descoperit pozițiile rușilor și au fost publicate de agenția Nexta pe contul de Twitter. #Russian occupiers take washing […] The post Cu mașina de spalat in tranșee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

