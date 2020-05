Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al Partidului Social Democrat nu se impaca prea bine cu masca și se pare ca nici colegii sai din partid. Intr-o fotografie publicata recent pe Facebook, Ciolacu apare alaturi de membri marcanți ai partidului, in care nu este respectata masura distanțarii sociale.Liderul…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri seara, despre purtarea maștii in starea de alerta și i-a atenționat pe liderii PSD ca trebuie sa respecte legea. Asta dupa ce, in parlament, la Ora Guvernului, Marcel Ciolacu și alți membri PSD și-au scos masca atunci cand au vorbit de la tribuna."Va…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a renunțat la masca de protecție luni, în timpul audierii premierului Ludovic Orban în plenul Camerei Deputaților, pentru ca are deviatie de sept. El spune ca ar fi depistat aceasta afecțiune "cu ocazia leșinului" din conferința de presa…

- Premierul Ludovic Orban spune ca liderii PSD și Pro România pot fi amendați pentru ca nu au purtat masca în timpul ședinței Parlamentului. „Pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect, din partea unora care se pretind lideri. (...) A fost o decizie a lor sa nu poarte…

- "Am o rugaminte, Parlamentul a votat o lege. In acea lege am stabilit cu toții ca este obligatorie purtarea maștii in interiorul cladirilor și a instituțiilor. Prin urmare, ca sa nu leșinam sau sa nu avem nevoie de spitalizare… Am rugamintea, legal, sa solicitați Secretariatului General sa dezinfecteze…

- Liberalii au profitat de faptul ca șeful PSD, Marcel Ciolacu, și-a dat jos masca de protecție în timpul ședinței Parlamentului. Primul, liderul deputaților PNL, Florin Roman, care i-a amintit ca potrivit legii masca se poarta în spațiile închise. „Chemați-l pe Vela sa ma aresteze”,…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a cerut luni, in timpul dezbaterilor din Parlament, dezinfectarea microfonului, dupa ce președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a luat cuvantul fara masca de protecție. „Sa vina sa ma aresteze Vela”, a fost replica liderului PSD

- Senatul se reuneste, miercuri, de urgenta, intr-o sedinta de plen, pentu a da vot de respingere proiectului care introduce autonomia Tinutului Secuiesc. Proiectul a trecut tacit, de Camera Deputatilor, din cauza programului Parlamentului, in aceasta perioada de stare de urgenta. In urma reactiilor publice…