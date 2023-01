Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la gaze naturale din Europa au atins cel mai scazut nivel din septembrie 2021, din cauza depozitelor pline din China, care obliga furnizorii sa trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre Europa, conform Bloomberg. Prețurile futures la gaze naturale au scazut cu 15% luni, ceea ce…

- Litrul de benzina se apropie de 6 lei. Prețul carburantilor in Timișoara, astazi, 12 decembrie 2022 Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 12 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.11 lei/l și 7.40 lei/l. Prețurile practicate de stațiile…

- Pretul petrolului creste din nou la marile burse internaționale. Analistii se așteapta sa apara și noi scumpiri la pompa, odata cu noile sancțiuni impuse Federației Ruse de catre Uniunea Europeana și G7.

- Carburanții s-au ieftinit! Așadar, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.71 lei/l și 8.20 lei/l. Unul dintre liderii pieței de distribuție a carburanților, a scazut azi prețurile cu 15 bani pe litru, și la benzina și la motorina, o mișcare de preț de o…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 24 noiembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.95 lei/l și 8.33 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi, 24 noiembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul…

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l.In data de 29 septembrie 2020 litrul de benzina standard se vindea cu 6.52-6.59 lei/l, iar benzina premium - 6.98-7.05…

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 8 noiembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.09 lei/l și 8.66 lei/l, iar motorina premium trece de 9 lei/l, ajungand la 9.17 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi,…

- Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.98 lei/l și 9.05 lei/l. Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe bonul fiscal aferent tranzactiei.Prețurile carburanților in Cluj-Napoca, 31 octombrie 2022PETROM:…