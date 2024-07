Cu „lupul” la radiolog: Keita/Import de şvaiţer George Marin Oferta de noutați a fost mai bogata pentru Aparatul cu Raze Pix: Ricardinho, Mateiu și Tidiane Keita, om cu prezențe in ligile secunda și terța din Franța. Cum pe primii doi ii cunoșteam din campionatul nostru, firește ca francezul a fost cel selectat pentru radiografie in meciul disputat pe stadionul de langa Arcul de Triumf, contra Dinamo 1948. Cu un fizic generos (or fi kilogramele in parametri normali?) și cu un centru de greutate la un nivel mai coborat, Keita parea sa aduca un plus de forța in organizarea defensiva din sistemul 1-4-2-3-1 propus de cuplul Alagic – Topal – respectam… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

