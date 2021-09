Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Unirea Braila – Petrolul Ploiești 1-2 (0-0, 1-1), dupa prelungiri Marcatori: Priboi (81)/Bratu (72), Olaru (100). Dacia Unirea: Duța – Patlagica, Moroianu, Stanciulescu, Șandru – Taciuc (90+2 Apostolache), Ionița (76 Lungu), Apostol (76 Priboi), Robu – Voinescu (46 Cocirla), R. Stanescu. Antrenor:…

- CS Mioveni a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I de fotbal. Derby-ul nou-promovatelor a fost transat de Alexandru Buziuc (12 - penalty), dupa ce Dominik Kovacic l-a faultat in careu pe Bogdan Rusu.…

- George Marin A fost destul de dificil in a face o selecție intre cei care au candidat pentru titlul de jucatorul meciului, pentru ca, in partida contra Ciucului, personajul numarul 1 a fost echipa, mai ales dupa ce a fost nevoita sa reziste in inferioritate numerica. Dupa cum spuneam in cronica, au…

- Metaloglobus București – Petrolul Ploiești 1-0 (0-0) Marcator: Enache (69). Metaloglobus: Gavrilaș – I. Sirbu (73 Ed. Vraciu), D. Lung, Caramalau, Andr. Sava – Al. Coman, Borțoneanu (73 Al. Lazar), Pandele, Tudoran (56 Al. Enache) – Cl. Herea (68 Andr. Rauța), Ov. Herea (cpt.)(86 Potecea). Antrenor:…

- FC U Craiova a invins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii I de fotbal. Nou-promovata a obtinut prima sa victorie in deplasare acest sezon, prin golurile marcate de belgienii Sekou Sidibe (27) si William Baeten (43). Golul…

- George Marin Dintr-o regretabila eroare, ”radiografia” jucatorului petrolist ales pentru analiza la startul ligii secunde- Ibrahim Diarra- a fost una din perioada debutului sau in galben-albastru (publicata ieri). Pentru ca din orice greșeala se pot trage concluzii, comparați un pic cele publicate ieri…

- FC Buzau – FC Petrolul 1-0 (1-0) Marcator: Ekollo (28). FC Buzau: Stoian – Oțelița, Wirtorski, Ghinga, Toma – Mondragon, Carstocea – Ciobanu, Ekollo, Olteanu – Chica-Roșa. Au mai jucat: Cr. Avram – David, Munteanu, Zamfir, Vartej, C. Petre, Neacșu, Keita, Andronic. Antrenor: Cristian Pustai. Petrolul:…

- Echipa lui Nicolae Constantin a disputat, marți seara, pe terenul de la Sala Sporturilor Olimpia, un nou joc de verificare, adversara fiindu-i formația de eșalon județean Petrolul 95 Ploiești. A fost, astfel, primul dintre cele trei teste pe care le au programate „lupii” in cea de-a doua saptamana a…