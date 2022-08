Cu „lupul” la radiolog: Cioiu/ Atacantul defensiv

George Marin Pentru a incheia radiografia celor din linia de atac, la meciul contra Rapidului i-a venit randul lui Cioiu. El a trecut prin filtrul „razelor Pix” in liga a doua, in doua randuri. Un bun prilej de comparație, deși, dupa cum bine se știe, niciun meci nu seamana cu altul. S-a adeverit și sambata seara. Nominalizat ca atacant dreapta in formula 1-3-4-3, Cioiu a fost, de fapt, al patrulea mijlocaș intr-o formula 1-5-4-1 in majoritatea timpului, mai ales dupa marcarea golului victoriei de catre Gicu Grozav (min. 23), intr-o disciplina tactica pastrata cu sfințenie de intreaga echipa,…