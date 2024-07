Cu „lupul” la radiolog: Berisha/ Of, of, of … said!

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt peste 3,2 GW instalați in parcuri fotovoltaice in Romania, din care 1,63 GW in parcuri industriale și 1,61 GW in capacitați ale prosumatorilor, arata datele Asociației Industriei Fotovoltaice din Romania (RPIA – Romanian Photovoltaic Industry Association), patronatul firmelor cu activitați in domeniu…

- Avand in vedere ca maine, 10 iulie, Compania Apa Brașov va efectua o serie de lucrari in carosabil la intersecția strazii Fagurului nr. 72 cu strada Fagurului 48C-48H, circulația autobuzelor liniei 24 va fi deviata. Acestea nu vor mai deservi perechile de stații FACULTATIVA și FAGURULUI. Situația va…

- In mai multe secții de votare din comune aflate in proximitatea Craiovei, jurnaliștii au fost primiți cu ostilitate. Mai mulți președinți și inclusiv un observator au vrut sa interzica jurnaliștilor de la GdS accesul cu aparatul de fotografiat in secția de votare, susținand ca legea nu permite fotografierea…

- Petrolul a pierdut la Iași, in ultima etapa din play-out, scor 0-2, rezultat in urma caruia a incheiat pe locul 11 ediția 2023-2024 a Superligii. Partida din Copou, vitala pentru gazde in tentativa lor de a-și menține locul in primul eșalon, a stat sub semnul echilibrului pe tabela de marcaj o repriza,…

- In direcția Harkov, trupele ruse nu opresc acțiunile ofensive, incercand sa disloqueze unitați ale Forțelor de Aparare din pozițiile lor ocupate, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei despre informații operaționale pe front incepand cu ora 15:00, noteaza ukrainkapravda.

- George Marin Aparatul cu Raze Pix l-a selectat pe Hanca pentru a vedea daca și cum a trecut petrolistul peste ratarea acelui penalti din partida trecuta, contra Botoșaniului. De data aceasta, Hanca a fost distribuit ca mijlocaș de parte dreapta intr-un sistem cu trei aparatori centrali. Deci, a avut…

- George Marin Aparatul cu Raze Pix a compilat datele din tabelul alaturat cuprinzand inregistrarile evoluției finlandezului și a returnat titlul „Stanga unuʼ, dreapta doi, c-așa-i jocul pe la noi (partea a III-a)”. Personal am resetat aparatul și am adaugat informația, foarte importanta de altfel, ca…

- Xavi, antrenorul Barcelonei, a avut o reacție extrem de dura la finalul meciului pierdut cu Real Madrid, scor 2-3. Catalanul acuza faza din minutul 28, cand mingea trimisa de Yamal cu calcaiul a fost scoasa de pe linia porții de Lunin. La Liga nu are tehnologia „goal line” și nu s-a putut demonstra…