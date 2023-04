Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul are trei victorii la rand pentru prima data din octombrie Petrolul Ploiești s-a instalat in fruntea clasamentului din play-out-ul Superligii dupa ce a reușit sa caștige pe terenul celor de la U Craiova 1948. Pentru Petrolul urmeaza acum meciul cu CS Mioveni, ultima clasata din Superliga, astfel…

- Doar 8 din cele 10 cluburi din play-out-ul Ligii 1 și-au publicat balanța contabila # Nu exista nici macar unul care sa fi avut profit pe parcursul anului 2022 # Cel mai mare buget de salarii il are Voluntari, iar cel mai mic Petrolul și U Cluj, care au promovat in vara trecuta # UTA a facut o rețeta…

- CS Mioveni joaca in deplasare cu Sepsi, de la ora 18:00, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Caștigatoarea de azi va juca in semifinale impotriva invingatoarei din ultimul sfert, CFR Cluj – FC Argeș, azi de la 21:00. Cealalta semifinala este U Cluj – UTA Arad. Meciurile se joaca intr-o singura…

- Marcel Ciolacu a discutat cu președintele Azebaidjanului Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore, unul dintre ele fiind achiziția unui miliard de metri cubi de gaze. Potrivit lui Marcel Ciolacu, primul proiect discutat a vizat contractul de achiziție a 1 miliard de metri cubi de gaze,…

- Farul Constanta si-a consolidat pozitia de lider al Superligii de fotbal, dupa ce a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe teren propriu, in etapa a 26-a, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat programul etapelor 27, 28 și 29 din Superliga. Toate partidele vor fi transmise pe Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport, arata sursa citata, intr-un comunicat de pe site-ul oficial al forului. Programul etapei cu numarul 27 din Superliga Etapa cu numarul 27…

- Nicolae Dica incepe cu dreptul la gruparea argeșeana. CS Mioveni s-a impus cu scorul de 1-0 in fața celor de la Petrolul Ploiești, in etapa cu numarul 22 din Liga 1, dupa un gol marcat de Bogdan Rusu, cu un șut puternic din interiorul careului. In tur, scorul a fost egal, 0-0. In minutul 40 al partidei,…

- La primul antrenament din 2023 al echipei din SuperLiga FC Petrolul Ploiești, desfașurat in aceasta luna, pe 3 ianuarie, pe arena Ilie Oana, a fost transmisa informația, de catre ofițerul de presa al clubului gazarilor, Ionuț Pana, ca doi dintre jucatorii folosiți pana la finele anului trecut, dintre…