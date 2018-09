Stiri pe aceeasi tema

- Elevii pot cumpara bilete CFR cu preț redus pana la 30 septembrie in baza vizei pe anul scolar 2017/2018, urmand ca, dupa aceasta data, calatoria cu trenul sa fie facuta in baza documentelor vizate pentru anul scolar 2018/2019, se arata intr-un comunicat al CFR Calatori, remis, marti, AGERPRES. In contextul…

- Alexandra Pintrijel Hagiu, din Zabala, a lansat recent o campanie de strangere de fonduri și de bunuri, in vederea sprijinirii unor copii din județ care provin din familii fara posibilitați materiale, sa mearga la școala. Tanara nu este la prima sa inițiativa de acest fel, ea fiind obișnuita sa fie…

- Masurile care se regasesc in ordonanta de urgenta pentru gestionarea deseurilor provenite din ambalaje au rolul de a creste rata de reciclare a acestora, de a indeparta de la depozitare materii prime valoroase si, in final, de a pune Romania pe harta europeana a reciclarii si a economiei circulare,…

- Un numar total de 369 de contestații au fost depuse in județul Covasna, miercuri, dupa afișarea rezultatelor la examenul național de Bacalaureat – sesiunea iunie- iulie 2018, majoritatea fiind la proba de limba și literatura romana. Conform informațiilor oferite joi de catre conducerea Inspectoratului…

- Ziua Drapelului National este marcata și in județul nostru. La Sfantu Gheorghe, programul cuprinde ceremonii și activitați specifice, dar și un spectacol aviatic prezentat de piloti si parasutisti din cadrul Aeroclubului Romaniei – filiala Brașov. Locuitorii județului sunt invitați sa participe la evenimente,…

- Colocvii, dezbateri pe teme ce țin de istoria și cultura romaneasca, prezentari și lansari ale unor publicații, manifestari religioase și alte activitați științifice, culturale se vor desfașura astazi, maine, și duminica, in cadrul ediției cu numarul XXVI a „Zilelor Andrei Șaguna”. La eveniment sunt…

- Duminica a 2 a dupa Rusalii, la Biserica Ortodoxa „Pogorarea Sfantului Duh” din Targu Secuiesc, a fost una plina de emoție și insemnatate. Dupa un apostolat de peste patru decenii, in care biografia sa s-a ingemanat cu cea a comunitații creștine pe care a pastorit-o, preotului Ștefan Nițu i-a…

- Ziua universala a iei, sarbatorita in 24 iunie, ca urmare a inițiativei lansate in anul 2013, de catre comunitatea online „La Blouse Roumaine”, va fi celebrata și de catre romanii stabiliți in Milano, in organizarea manifestarilor fiind implicata Larisa Axinia, originara din Sfantu Gheorghe. Tanara…