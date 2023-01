Cu Hristos, acasă Duminica a 32-a dupa Rusalii (a lui Zaheu) Luca 19, 1-10„In vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iata, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, cauta sa vada cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru ca era mic de statura. Și alergand el ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- Auzim in biserica, in fiecare an, in duminica trecuta in calendar ca fiind „a lui Zaheu", cuvintele: „Iata, jumatate din averea mea, Doamne, o dau saracilor si, daca am napastuit pe cineva cu ceva, intorc impatrit" (Luca 19, 8). De ce spune Zaheu „daca am nedreptatit cu ceva"? Nu stie sigur ca a gresit?…

- Duminica a 26-a dupa Rusalii (Pilda bogatului caruia i-a rodit țarina) Luca 12, 16-21 Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belsug țarina. Și el cugeta in sine, zicand: Ce voi face, ca n-am unde sa adun roadele mele? Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele și mai mari…

- Duminica a 24-a dupa Rusalii (Invierea fiicei lui Iair) Luca 8, 41-56„In vremea aceea a venit la Iisus un om al carui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, cazand la picioarele lui Iisus, Il ruga sa intre in casa lui, ca numai o fiica avea, ca de doisprezece ani, si ea era pe ...