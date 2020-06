Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara in ultimele doua luni, determinati, in cea mai mare parte, de pierderea locurilor de munca pe care le aveau in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania. O statistica realizata de eJobs Romania arata ca aproape 1,3 milioane de…

- Un numar de 15.362 persoane sunt infectate cu noul COVID-19, pe teritoriul Romaniei, 7.051 sunt vindecate și 252 sunt internate la Terapie Intensiva, transmite Grupul de Comunicare Strategica. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat marti ca extinde pana la 14 mai inclusiv suspendarea curselor catre/dinspre Italia, Spania, Germania, Franta, Austria, Belgia, Marea Britanie, Olanda si Turcia.

- UPDATE: Marcel Vela: „Intram de maine intr-o perioada foarte importanta pentru evoluția viitoare a luptei impotriva coronavirusului. Fac apel la romani sa respecte prevederile Ordonanțelor Militare și recomandarilor de la Biserica Ortodoxa. Sunt conștient ca e greu, ca sarbatoarea de Paște e importanta,…

- In contextul pandemiei de coronavirus, sambata, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat anunța intrarea in vigoare a noii Ordonanțe Militare numarul 7. Potrivit ministrului Marcel Vela, aceasta este una dintre cele mai dificile perioade pentru…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat joi, 2 aprilie, lista cu “zonele rosii”, pentru care este necesara carantina institutionalizata timp de 14 zile, numarul tarilor incluse ajungand la 12. Tarile considerate “zone rosii” din cauza cazurilor de coronavirus sunt Austria, Belgia,…

