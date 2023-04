Stiri pe aceeasi tema

- Abia au trecut zilele libere din vacanța de Paște, dar iubitorii de calatorii deja iși fac planuri pentru vacanța de 1 Mai. Clujul a fost inclus de veltravel.ro pe lista destinațiilor pentru vacanța de 1 Mai.

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, cea mai sustenabila din punct de vedere ecologic pe plan global[1] și cea mai mare din Romania, anunța lista celor mai populare zboruri din sezonul de vara 2023. Biletele pot fi cumparate acum online pe wizzair.com și prin intermediul…

- Compania aeriana HiSky și-a sarbatorit marți dimineața, la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj primul milion de pasageri transportați pe toate cursele operate, de la lansarea companiei, respectiv din 2021 pana astazi.

- Planificarea vacanței este unul dintre momentele mult așteptate din an și fiecare dintre noi ne dorim sa mergem in locația ideala, care sa ne ofere clipe de neuitat. Plaja, soarele, marea, mancarea buna, distracția și aventura sunt doar cateva dintre elementele care pot influența considerabil experiența.…

- “Sunt un om cu noroc: m-am nascut in Maramureș… Maramureșul m-a format ca om și ca artist. Ii raman adanc recunoscator” spunea renumitul sculptor Gheza Vida. Un om harazit cu un dar special – sa dea lemnului viața și o poveste aparte, iubitor de oameni, de natura, de tot ce viețuiește, ne-a lasat o…

- Incepand din sezonul de vara 2023, mai exact din 26 martie 2023, compania aeriana Ryanair anunța ca va opera 3 zboruri noi de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, spre trei destinații, respectiv Paris, Milano și Bruxelles. Astfel, zborurile spre Bruxelles Charleroi (Belgia) și…

- In toamna anului trecut, un elev al clasei a noua, de la un liceu din județul Cluj, a fost umilit de colegii sai intr-o excursie cu școala in Viena, unul dintre elevii abuzatori fiind nepotul celui de-al treilea om din Primaria Huedijn, care ocupa funcția de secretar al orașului. Cazul a fost ținut…

- Dupa cateva zile libere, datorita Zilei Unirii Principatelor, elevii au revenit astazi in banci. Conform zcj.ro, urmatoarea vacanța a elevilor va fi in februarie. Fiecare inspectorat școlar județean a putut alege in care saptamana din luna februarie va fi acordata aceasta vacanța. Astfel, in județul…