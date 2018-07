Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a sosit marti seara la Bruxelles pentru un summit NATO ce se anunta tensionat, europenii punand sub semnul intrebarii bunele intentii ale presedintelui american care si-a multiplicat declaratiile furtunoase si care a declarat ca intalnirea cu omologul rus Vladimir Putin ar putea sa fie…

- Bianca Rus se pregatește pentru nunta religioasa cu Antonio, pe care a programat-o in toamna. Ceremonia civila a avut loc, insa greul abia acum urmeaza: cantareața este dezamagita ca in urma operației de micșorare a stoamcului nu a slabit suficient de mult incat sa incapa in rochia mult visata. (Console…

- Bianca Rus se pregatește intens pentru nunta sa cu Antonio, care va avea loc in toamna acestui an. In luna mai, Bianca Rus s-a casatorit cu iubitul ei, Antonio . Invitata la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezinta la kanal D, Bianca Rus a oferit detalii despre nunta sa, care este programata pentru…

- Nicoleta NucE a apErut in cadrul unui evenment monden intr-o tinutE total neaxteptatE. TanEra brunetE a purtat o fustE-pantaloni cu o mare crEpEturE in fatE, dar xi o bluzE care i-a scos in evidentE bustul mare.

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, distribuie un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati, fiind cheltuite zeci de miliarde de euro pe interceptarile…

- O primavara este gandul tau... Irina Lucia Mihalcandash; O primavara este gandul tau Din departari, la chemarea zidurilor adormite,ecoul ne propaga respiratia,unind durerea si iubirea, clipa si speranta... ndash; Cine mi reda acest tainic parfum,acest dar fara radacini Pe drumul inceput din nostalgie,…

- Andreea Berecleanu si sotul sau sotul au fost, recent, nasi de cununie. La nunta unor buni prieteni, Andreea Berecleanu si-a amintit de tatal sau, iar acest motiv nu i-a permis sa se distreze in totalitate.