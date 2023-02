Stiri pe aceeasi tema

- Pauza de 13 ani in care acest punct de frontiera a stat ferecat a luat sfarșit in dimineața zilei de 10 februarie 2023. S-a intamplat fix cu 14 zile inainte de izbucnirea razboiului din Ucraina, țara vecina cu care Romania, prin județul nostru, a redeschis o poarta de legatura.

- Poliția germana a scos de pe șosea doi șoferi romani ai unui autocar cu 42 de pasageri, in Grunstadt. Erau pe drum aproape nonstop de 30 de ore. Agenții rutieri au consultat documentele celor doi șoferi de autocar și au descoperit ca aceștia facusera o pauza de doar trei ore dupa un drum din Franța…

- ANAF a publicat miercuri Declarația unica 2023 (formular 212), adica PDF-ul inteligent. Acesta trebuie completat, pana la 25 mai, de persoanele fizice care au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din Romania sau din strainatate si, totodata, datoreaza impozit pe venit si contributii…

- Zilele acestea, extrem de calduroase, nu fac bine, cel puțin din punctul de vedere al culturilor agricole. In același timp, oscilațiile de temperaturi, de la rece la cald, și invers, nu fac bine, in aceeași masura, nici populației. Deși pentru acest weekend sunt anunțate valori termice ridicate, specialiștii…

- Mai sunt doar doua zile pana la Craciun. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo pentru perioada sarbatorilor de iarna. Chiar daca, in ultimele ore, vremea in Romania a fost anormala, in Capitala avand loc prima ninsoare, meterologii anunța Craciun…

- Laura Cosoi a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre casnicia cu Cosmin Curticapean și cum s-a schimbat relația lor dupa ce a venit pe lume ce-l de-al treilea copil. Actrița are parte de un real ajutor din partea soțului. Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt impreuna de zece ani, iar…

- A fost emisa alerta de ger puternic in Romania. Vremea frumoasa va fi inlocuita de un val de aer polar. Cand se racește semnificativ in țara noastra și care sunt zonele cele mai afectate. Dupa temperaturile ușor ridicate, de duminica incep sa scada. Valorile termice vor fi cuprinse intre -6 si 10 grade…

- Dupa ce 22 de ani Dan Negru a prezentat programul de Revelion, „regele audiențelor”, așa cum e supranumit, anunța acum ca ia o pauza, nu va prezenta emisiunea de Revelion 2023 la Kanal D, postul de televiziune cu care are contract acum. Intr-o postare pe Facebook, Dan Negru a explicat decizia și, totodata,…