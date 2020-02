Stiri pe aceeasi tema

Scene de o violenta extrema! Pe data de 15 februarie, o localitate banateana a fost scena unui episod teribil, in care atat suspectul...

O astfel de anomalie a fost semnalata și de o cititoare a ziarului "Renasterea banateana", care locuiește, de ani buni, in zona...

O localitate banateana vrea sa devina statiune balneara. Se foreaza deja la o adancime de peste 500 de metri. Este vorba despre...

Au trecut aproape trei ani de cand "Renașterea banațeana" a inceput seria dezvaluirilor privind angajarea ilegala de catre Primaria Municipiului Timișoara...

Nu ne-au uitat nici in acest an, la fel cum nu au facut-o din 2012 incoace, atunci cand ne-au trecut pragul pentru intaia data.

ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in aceasta dimineata, la ora 07:35, la un accident rutier produs pe autostrada A1, la ieșirea spre Giarmata.

- Suntem in Postul Craciunului, un timp al pocaintei, cand prin infranare si rugaciune trebuie sa ajungem mai des la Taina Pocaintei, adica la Spovedanie. Daca ar fi sa definim pocainta, putem spune ca este starea sufleteasca si actiunea in care o persoana recunoaste ca a gresit si incearca sa ...

Un semnal de alarma a fost tras de Societatea Romana de Pneumologie (SRP), in privința creșterii numarului de pacienți afectați de...