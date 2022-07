Cu fiecare proiect imobiliar inovator axat pe regenerare urbană, Iașul revine la viață (P) T&R Millennium aduce pe piata imobiliara un design unic in Iasi pentru un complex rezidential ce va fi construit cu materiale de top. Complexul rezidential T&R Millennium aduce un design special in Iasi va avea 9 etaje si o selectie unica de aproximativ 135 de apartamente premium, variind de la apartamente cu terasa cu unul pana la patru dormitoare si penthouse-uri moderne. Printre alte facilitati special concepute pentru aceasta dezvoltare, ansamblul rezidential va beneficia si de parcare subterana. Finisaje de top vor fi folosite in constructia celor 135 de apartamente. ,, Avand apartamente… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

