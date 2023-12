Stiri pe aceeasi tema

- Forul administrativ județean clujean iși propune sa produca energie electrica sau chiar bani din gunoaie, prin achiziționarea unei instalații de dezintegrare moleculara și valorificare energetica a deșeurilor.

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina prețurile au luat-o razna. Nimeni nu a mai putut sa le țina sub control, cum au fost facturile cu cifre amețitoare care au circulat in spațiul public. Avem prețuri plafonate, dar tot exista o dilema: deși lucrurile incep sa-și revina și prețurile pe burse s-au…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Pentru tranziția verde a intregii economii va fi nevoie de investiții substanțiale: necesarul de investiții in dezvoltarea verde din cateva sectoare cheie este estimat la aproximativ 3 la suta din PIB-ul cumulativ pana in 2050, se arata in raportul de țara privind clima și…

- Piața de energie verde este in creștere in Romania. In 2021, erau inregistrați 13.600 de prosumatori. Doi ani mai tarziu, numarul lor a crescut exponențial, pana la 65.000. Dar tranziția de la sursele clasice, poluante, catre energiile regenerabile nu este deloc simpla. Sistemul romanesc de transport…

- Romania, pe ultimul loc la nivel european in ceea ce priveste energia verde Romania, pe ultimul loc la nivel european in ceea ce priveste energia verde PPA-urile (power purchase agreement), adica parteneriatele pe termen lung intre un producator de energie, de obicei, si un cumparator, sunt vazute ca…

- Forul administrativ județean clujean iși propune sa produca energie electrica sau chiar bani din gunoaie, prin achiziționarea unei instalații de dezintegrare moleculara și valorificare energetica a deșeurilor.

- Romania se pregatește sa introduca o noua schema de ajutor pentru producatorii de energie regenerabile, respectiv contractele pentru diferența, similare cu certificatele verzi pe care le platim acum in facturi. Insa statul, in incercarea de a atrage investiții, nu ar trebui sa exagereze cu schema-suport,…