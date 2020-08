Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Lazar (30 de ani, extrema stanga) și-a incheiat contractul cu Dinamo. Dupa evoluțiile din ultimele 6 luni, jucatorul a intrat in atenția mai multor echipe, printre care și FC U Craiova 1948, nou-promovata in Liga 2. „Este ultima zi a mea de contract. Ramane de vazut ce voi face pe viitor”,…

- Dinamo a invins pe FC Voluntari in startul mandatului lui Gheorghe Mulțescu, scor 2-1, dar rezultatul este unul inutil. FRF a respins planul celor de la LPF de prelungire a campionatului, iar „roș-albii” au fost puși in situația de a juca miercuri, cu Viitorul, meciul din ultima etapa. Iar pentru celelalte…

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a postat in urma cu scurt timp un mesaj pe contul sau de Facebook, in care a dezvaluit ca a fost amenințat in ultimele zile de fanii lui Dinamo. CONTEXT: 10 fotbaliști din lotul lui Dinamo au fost testați pozitiv cu COVID-19. ...

- Dupa Mihai Popescu, Ricardo Grigore, Filip Mrzljak, Alexandru Rauța și Vali Lazar, fotbaliști de baza pentru Dinamo, dar și Ștefan Fara, portarul de rezerva, un alt șaptelea jucator a intrat pe lista indisponibililor de la Dinamo, din cauza COVID-19. Andrei Sin ar fi, conform Gsp, al…

- Dinamo o intalnește pe FC Voluntari in runda cu numarul 6 din play-out. Alexandru Mațan (20 de ani) a parasit terenul in lacrimi in urma unui fault fara sens facut de Ioan Filip (31 de ani). Alexandru Mațan, mijlocașul imprumutat de Voluntari de la Viitorul, a fost lovit puternic, cu genunchiul, fara…

- Dragoș Grigore, 33 de ani, nu a uitat perioada petrecuta la Dinamo și spune ca ar accepta orice propunere din partea „cainilor”. „Va fi destul de greu pentru Dinamo sa se salveze. Jucatorii trebuie sa uite de toate problemele, sa fie concentrați 100% și sa o țina pe Dinamo in Liga 1, asta le transmit. …

- Lovitura grea pentru Ionel Danciulescu! Fostul mare fotbalist s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins pe picior greșit de oamenii legii. Deși consumase bauturi alcoolice, sportivul s-a urcat la volan!