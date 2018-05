Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Marius Șumudica a protestat in prelungirile meciului in care Sapunaru și Lung jr au fost integraliști. "Nu ar trebui sa fie tratat așa pentru gura lui mare. E singurul strain", il apara președintele clubului. Vezi AICI VIDEO de la meci! Marius Șumudica n-a mai prins finalul meciului…

- Paul Le Guen, dat afara de la Bursaspor. Stancu și Grozav au ramas fara antrenor. In aceste condiții, Marius Șumudica, tehnicianul roman al lui Kayserispor, este incepand de azi singurul antrenor strain din campionatul Turciei. Francezul Le Guen platește tribut pentru evoluțiile din ultima perioada,…

- Marius Șumudica, tehnicianul roman al lui Kayserispor, este incepand de azi singurul antrenor strain din campionatul Turciei. Cum s-a ajuns aici? Francezul Paul Le Guen, fost jucator important la PSG, a fost demis de pe banca lui Bursaspor dupa rezultatele modeste din ultima perioada. Echipa antrenata…

- Kayserispor, formația antrenata de Marius Șumudica, joaca acum pe terenul lui Trabzonspor, intr-un meci din etapa a 28-a din Turcia. Duelul a inceput la ora 16:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE Trabzonspor - Kayserispor 0-0Click AICI pentru liveTEXT Silviu Lung și Cristi Sapunaru…

- Marius Sumudica si-a prelungit miercuri dimineata contractul cu Kayserispor. Noua intelegere este valabila pana in vara anului 2020. Totusi, antrenorul roman sustine ca isi va lua talpasita singur in cazul in care echipa sa nu va termina sezonul pe unul din primele opt locuri in Super Lig. Momentan,…

- Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a pierdut rușinos pe propriul teren in fața celor de la Fenerbahce, in etapa a XXVII-a a campionatului turc de fotbal. Tehnicianul roman s-a aratat extrem de dezamagit de infrangerea suferita de echipa sa: "E cea mai mare rușine din cariera mea de antrenor.…

- Erol Bedir, șeful echipei lui Marius Șumudica, Kayserispor, spune ca echipa poate juca in cupele europene și ii atrage atenția lui Marius Șumudica pentru ca este eliminat prea des. "Șumudica este diferit, e un antrenor extraordinar. Nu este genul de tehnician cu care suntem obișnuiți. Dar noi avem nevoie…

- Echipa de fotbal Kayerispor, antrenata de romanul Marius Sumudica, a remizat acasa cu Sivasspor, 1-1, duminica, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Turciei. Sivasspor a condus prin golul in minutul 53 de veteranul brazilian Robinho, fostul atacant al lui Real Madrid si AC Milan. Kayserispor…