Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Harghita din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu-Mures au descoperit diferite cantitati de cannabis si ecstasy la cinci persoane care participau la evenimentele organizate cu prilejul Universitatii de Vara de la Barile Tusnad. Cei cinci s-au ales cu dosare penale. Politistii au actionat, in perioada 19-23 […] The post Cu droguri la Universitatea de Vara de la Baile Tușnad, unde a participat și premierul ungar Viktor Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…