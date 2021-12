Cu dragoste de oameni și bucuria de a dărui, jandarmii buzoieni au devenit mesagerii lui Moș Crăciun Craciunul este cea mai frumoasa sarbatoare a anului, pentru ca ne aduce aminte sa fim uniți, sa zambim, sa daruim. Pentru noi, bucuria Craciunului inseamna spiritul de a oferi, fara a ne gandi ca trebuie sa primim ceva inapoi. Nu ne-a lasat indiferenți situația unei familii din municipiul Buzau, care ne-a cautat pentru a ne cere ajutorul. Povestea lor este impresionanta in special prin faptul ca, in ciuda traiului modest, tot efortul parinților este canalizat pe educația copiilor. Familia este formata din trei copii, cu varste cuprinse intre cinci și 12 ani. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

