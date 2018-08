Judecatoarea Daniella Berbecariu, al carui nume a fost implicat intr-un dosar de luare de mita, iese la pensie cu data de 1 sptembrie 2018, dupa ce in urma cu cateva zile presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din functie. De-a lungul carierei sale de magistrat, Daiella Berbecariu a iesit in evidenta cu unele decizii controversate pronuntate in dosare penale pe care le-a judecat. Printre acestea se numara dosarul dosarul in care a fost judecat pentru omor Simion Zegrean, cel al lui Alexandru Bruj – judecat pentru trafic de droguri. Tot aici putem aminti si dosarul in care procurorii…