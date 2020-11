Cu doi din trei romani analfabeti digital, statul viseaza sa scoata economia din Epoca de piatra

Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile centralizate astazi de Ministerul Educației arata ca numarul unitaților de invațamant in care elevii fac cursuri online a depașit 3.600, potrivit HotNews. Potrivit unui comunicat de presa, astazi, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele școlare județene (inclusiv al municipiului…

- Top 10 cautari pe Google in perioada martie - octombrie include informatii legate de pandemia de coronavirus, de la simptome, la statistici si declaratia pe proprie raspundere, a declarat, marti, Dan Oros, directorul de marketing Google Romania. "Unul dintre primele lucruri pe care le-am…

- In scenariul roșu, elevii ar putea susține ca teza, un eseu pe care sa il trimita online, in timp ce in scenariul galben elevii ar putea susține tezele pe rand, atunci cand revin la școala, a mai spus Luminița Barcari, secretar de stat. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare terasele…

- Firmele ar trebui sa dirijeze investitii spre comertul online, inteligenta artificiala, energia nepoluanta si economia circulara, intrucat aceste domenii sunt finantate puternic de catre Comisia Europeana, a afirmat, joi, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…

- Consiliul National al Elevilor considera ca este „extrem de important” ca scolile sa inceapa pregatirile pentru tranzitia la educatie exclusiv online, in contextul cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus. „Acesta e momentul pe care toti il anticipam cu teama: cresterea rapida,…

- In Romania, școlile au fost inchise in ziua in care au fost inventariate 18 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Vrem s-o redeschidem intr-o perioada in care cifrele variaza inytre 1300 și peste 1500 cazuri/ zi, scrie Liviu Antonesei, pe blogul sau, in textul intitulat Luni incepe școala? Serios?…

- "Suntem in situatia in care am gestionat cea de-a doua faza a primului val, urmand ca luna septembrie sa reprezinte o adevarata provocare prin masurile de relaxare noi, cinematografe, restaurante, teatre, revenirea populatiei dinconcediu, aglomerarea mijloacelor de transport in comun, inceperea scolii,…