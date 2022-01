Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova risca sa ramana fara gaze dupa 20 ianuarie, daca nu gasește bani sa plateasca factura de 63 de milioane de dolari pentru luna in curs, dupa ce grupul Gazprom a respins solicitarea de reesalonare a plații. In acest context, autoritatile de la Chisinau au fost obligate sa introduca starea…

- Maestrul kung fu și producatorul de film Checkley Sin Kwok Lam a declarat, miercuri, ca vrea sa candideze la alegerile din Hong Kong pentru conducerea orașului, ceea ce reprezinta o mișcare surpriza in contextul in care actualul lider, Carrie Lam, nu a confirmat daca va intra in cursa pentru un al doilea…

- Guvernul italian, confruntat cu o crestere brusca a contaminarilor cu COVID-19, a decis miercuri sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati…

- Președinția continua sa justifice acțiunile Parlamentului in vederea adoptarii legii procuraturii generale. Asta se intimpla, chiar daca Comisia de la Veneția a emis o opinie critica, spune analistul politic Dionis Cenușa. Potrivit lui, exista ingrijorari exprimate la nivelul experților europeni ca…

- Prim-ministrul bulgar Kiril Petkov a anunțat ca persoanele in varsta care se vaccineaza cu COVID-19 vor fi eligibile pentru o recompensa in bani, ca parte a campaniei guvernului de a crește rata de vaccinare, cea mai scazuta din Uniunea Europeana, anunța Reuters.

- Franta a raportat marti 63.405 de infectii cu noul coronavirus, al doilea cel mai mare numar de noi infectii din aprilie. Noile cazuri au împins media cazurilor noi din ultimile sapte zile la 49.506, cel mai ridicat nivel din 2021, arata datele Ministerului Sanatatii, citate de Reuters.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a renunțat sa mai mearga in fața Parlamentului sa ceara votul de investitura pentru guvernul propus. Conducerea PNL a decis, luni seara, in ședința Biroului Executiv, ca Ciuca sa iși depuna mandatul de premier desemnat. Nicolae Ciuca iși depune oficial mandatul marți…

- Șefii de stat și de guvern ai țarilor din G20, grupul statelor cu economii dezvoltate și marile economii i n curs de dezvoltare, s-au reunit, sambata, la Roma, in primul summit cu prezența fizica de la inceputul pandemiei de coronavirus. Schimbarile climatice, redresarea economica pe fondul crizei COVID-19…