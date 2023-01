Cu depozitele pline ochi, țările europene se uită acum cum scade prețul gazelor naturale Prețul gazelor in Europa la sfarșitul lunii decembrie 2022 a scazut cu 48% fața de indicatorul de la sfarșitul lunii noiembrie și a fost de aproximativ 845 de dolari mia de metri cubi, arata datele Bursei londoneze ICE referitor la contractele futures pentru lunile ianuarie și februarie, transmite TASS. Principalul factor in aceasta scadere a prețurilor a fost vremea foarte calda in Europa și rezervele mari de gaze din depozite. Daca pe 30 noiembrie, contractele futures pe gaz au incheiat licitațiile la nivelul de aproximativ 1.558 dolari mia de metri cubi, pe 30 decembrie licitațiile s-au inchis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor in Europa la sfarșitul lunii decembrie 2022 a scazut cu 48% fața de indicatorul de la sfarșitul lunii noiembrie și a fost de aproximativ 845 de dolari mia de metri cubi, arata datele Bursei londoneze ICE referitor la contractele futures pentru lunile ianuarie și februarie, transmite…

- Contractele futures pentru gaze naturale pe termen de o luna, pe Title Transfer Facility din Olanda, contractul de referinta in Europa, au scazut in ultimele saptamani pana la sub 77 de euro (81,91 dolari) pe megawat ora, un nivel nemaivazut din februarie – inainte de inceperea razboiului din Ucraina.…

- In dimineața zilei de marți, 27 decembrie, prețurile gazelor in Europa au scazut sub 900 de dolari la mia de metri cubi, ceea ce s-a intimplat pentru prima data dupa 13 iunie. Constatarea se bazeaza pe datele ICE ale Bursei de Valori din Londra. Prețul a ajuns la cel puțin 896 de dolari pe mia de metri…

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters. Statele…

- Banca Centrala Europeana este ingrijorata de potentialele riscuri pentru pietele financiare din cauza unui plafon la nivelul UE pentru preturile gazelor naturale, transmite CNBC. Blocul european a purtat discutii intense de cateva saptamani cu privire la modulitatea prin care poate sa impuna o limita…

- Blocul european a purtat discutii intense de cateva saptamani cu privire la modulitatea prin care poate sa impuna o limita a preturilor gazlor. Masura, conceputa pentru a preveni costurile vertiginoase pentru consumatori, se dovedeste controversata pentru Europa, pe fondul unei crize energetice acute…

- In dimineața zilei de luni, 24 octombrie, prețul bursier al gazelor in Europa a scazut brusc — cu mai mult de zece la suta, pina la aproape o mie de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest lucru il demonstreaza datele Bursei de la Londra. Incepind cu ora 9:20, ora Moscovei, prețul combustibilului a…

- Azerbaidjanul intenționeaza sa iși dubleze cel puțin livrarile de gaze catre Europa, dar acest lucru va necesita timp și investiții. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, citat de AzerTAc, a stabilit acest obiectiv ambițios pe care Baku trebuie sa il atinga pana in 2027. Azerbaidjanul a crescut…