David Popovici a pus umarul la o noua medalie pentru Romania. Ștafeta combinata 4×100 m liber a terminat pe locul doi competiția de la Campionatul Mondial de inot pentru juniori. Vlad Stancu a cucerit medalia de bronz in proba de 800 m liber. David Popovici și ștafeta 4×100 m liber, medalie de argint la Campionatul […] The post Cu David Popovici in echipa, ștafeta combinata 4×100 m liber a caștigat medalia de argint la CM juniori din Peru. Rezultatele zilei obținute de sportivii romani – FOTO appeared first on IMPACT .