Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane fara adapost, aflate intr-un centru social al Primariei Botosani, au fost diagnosticate cu COVID-19, transmite Directia de Sanatate Publica (DSP). Primul caz infectat a...

- Pana astazi, 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.048 pacienți au fost declarați vindecați și 7.026 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor…

- De la debutul pandemiei, in Timiș au murit 80 de persoane cu Covid-19. Au fost procesate aproape 73.000 de teste de SARS-Cov2 in cel mai vestic județ al țarii, de la inceputul pandemiei. Pana vineri, 7 august, in Timiș au fost depistate 1.544 persoane cu Covid-19.

- Peste 16 milioane de cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, de la debutul pandemiei. SUA, America Latina si Caraibe totalizeaza peste jumatate din numarul total al infectarilor, potrivit statisticilor agregate de Universitatea Johns Hopkins.

- Numarul angajatilor Spitalului Judetean Sfantul Apostol Andrei din Galati care sunt infectati cu coronavirus a ajuns la 157, dupa ce in ultimele 24 de ore, inca 12 persoane au fost confirmate in urma testarilor cu COVID-19. Conform autoritatilor din judetul Galati, numarul angajatilor Spitalului…

- Ziarul Unirea In ultimele 24 de ore, in Romania, au murit 21 de oameni, infectați cu COVID-19, unul avand varsta de 30 de ani Numarul cazurilor confirmate cu coronavirus in Romania a ajuns la 36.691, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 889 de imbolnaviri. Bilanțul de astazi reprezinta…

- Romania depașește din nou numarul de 600 de infectari cu SARS-Cov2 pe zi, iar 30 de oameni au murit, in 24 de ore. Timișul are alte 9 cazuri noi de Covid-19 in 24 de ore și este pe lista județelor cu oameni cu Covid-19 și alte comorbiditați care au decedat.

- Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situația la zi a infecțiilor cu noul coronavirus in lume: sunt 9.952.507 cazuri confirmate in lume, din care 498.519 decese. Au fost raportate 180.989 cazuri noi, din care 4.621 decese.