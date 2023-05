Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns intr-un magazin din America, Smiley a descoperit o mica parte a viitorului: in SUA se poate plati cu palma! „Da… Deci in America s-a ajuns la nivelul la care se poate plati cu palma. Nu știu daca știați treaba asta. Te inscrii și dupa aia poți sa platești cu palma la magazin. Bine ați […] The…

- Bucuria și tradiția Paștelui au fost reflectate in mod evident și in cumparaturile și cheltuielile facute de romani in perioada acestei sarbatori. Consumatorii și-au dorit sa pastreze obiceiurile și au cautat sa-și procure produsele de la producatori locali sau din piețe și targuri de specialitate,…

- Romanii vulnerabili primesc vouchere de 250 de lei pentru masa de Paște. Ar avea nevoie de ulei, faina, zahar, legume, carne si lactate. Dar, pentru ca prețurile au crescut incontrolabil in ultima perioada, socoteala voucherelor nu prea se potrivește cu cea din targ.

- „Noua ne este foarte greu sa intelegem cum aceasta tara care este considerata granarul Europei, care a fost considerata din istorie Cosul de Paine al Europei, sa aiba deficit de balanta comerciala pe alimente. Importam alimente de toate felurile, asta din cauza faptului ca nu am dezvoltata, avut la…

- In mod cert cunoasteti retorica mai veche, dar care se extinde tot mai mult in ultima vreme, cu „Romania colonie”; „romanii, sclavii Europei”; Oculta etc. In Timisoara principalul purtator de cuvant al acestei retorici este fostul primar, Nicolae Robu. „Analisti” pripasiti prin televiziunile infractorilor…

- Oamenii se revolta in mediul online și spun ca nu ințeleg de ce pe ambalajele multor produse din magazinele din țara noastra apare simbolul broaștei de padure. Simbolul broscutei de padure a fost adoptat in urma cu mai bine de 35 de ani și inseamna ca in timpul procesului s-a ținut cont atat de calitatea…

- Romanii prefera sa plece sa lucreze in țarile mai avansate ale Europei, unde se și caștiga pe masura. Se mai intampla insa ca unii sa se intoarca acasa. Andrei Marian a lucrat 11 ani la Londra, iar acum povestește despre experiența acumulata.

Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020, informeaza Adevarul.ro.