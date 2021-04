Cu cît a fost vîndut un tablou semnat de cunoscutul robot umanoid Sophia Sophia, cunoscutul robot umanoid, care a vizitat si Rominia, si-a facut debutul in pictura. Un tablou semnat de Sophia, cu ajutorul unui artist italian, care a supervizat intregul proces, a fost cumparat la licitatie cu peste 680 de mii de euro de o persoana care a preferat sa-si pastreze identitatea secreta. Sophia este unul, dintre cei mai faimosi roboti din lume. Invata incontinuu. Din 20 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

