Cu cine votează românii? Orban a spus cifrele: Eu am comandat sondaje de opinie Pentru prima oara, premierul Ludovic Orban s-a implicat in acest subiect și a precizat care sunt diferențele, in sondaje, intre partidul pe care il conduce și PSD. Premierul a recunoscut ca a comandat des sondaje, iar PNL se afla aproape de 40%, cu cel puțin 10 procente in fața adversarului care il amenința cu o moțiune de cenzura. ”Eu, in calitate de lider al PNL, am comandat constant sondaje de opinie, dar nu le-am dat publicitații. Am spus, in schimb, cand au fost prezentate date mincinoase, ca sunt mincinoase. PNL este, astazi, intre 36 și 40%, la distanța de cel puțin 10 procente de locul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

