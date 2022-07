Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe, FCSB și CS Universitatea Craiova vor incerca joi sa obțina calificarea in turul trei preliminar al Conference League. Partidele celor trei echipe din Romania vor fi transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Cele patru reprezentante ale Romaniei (FCSB, CFR Cluj, CSU Craiova și Sepsi) evolueaza joi in turul doi preliminar al Conference League. In primul meci al zilei, FCSB se deplaseaza in Georgia pentru duelul cu Saburtalo Tbilisi.​

- Fotbaliștii de la CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe joaca joi prima manșa din turul 2 preliminar al Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Joi vor avea loc 47 de partide din turul doi preliminar al Conference League, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe urmand sa debuteze in a treia competiție valorica din Europa.

- Tragerea la sorti a turului trei preliminar al Conference League a avut loc luni, la Nyon, si a stabilit posibilele adversare ale celor patru echipe din Romania aflate in competitie. CFR Cluj, FCSB, Sepsi si Universitatea Craiova inca nu au jucat in turul doi preliminar. Fii la curent cu cele…

- Luni a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul trei preliminar al Conference League, competiție unde se afla și patru echipe din Romania. CFR, FCSB, CS U Craiova și Sepsi OSK și-au aflat posibilele adversare.

- Tragerea la sorți pentru duelurile din turul 3 preliminar la Europa Conference League va avea loc astazi, de la ora 15:00, live pe GSP.ro. CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK iși vor afla posibilele adversare. Duminica, UEFA a anunțat lista posibilelor dueluri din turul 3 preliminar al…

- UEFA a anunțat posibilii adversari ai celor de la CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova și Sepsi in turul 3 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar al Conference League este luni, 18 iulie, de la ora 15:00 Chiar daca nu au jucat inca in turul 2 preliminar, echipele romanești…