- Concurentele s-au intalnit cu Radu Valcan și au decis cu cine vor sa mearga la urmatorul date. Dupa aceea, acestea au votat ce ispita va parasi insula, in ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

- Concurentele au participat la un nou bonfire in ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Acesta a fost momentul in care Ema Oprișan a vazut imaginile cu Razvan Kovacs, iubitul sau, in timp ce se saruta cu ispita Daria Cuflic.

- Ediția din aceasta seara, Ema Oprișan a gasit consolarea de care a avut nevoie in prezența lui Romeo. Concurenta și ispita și-au petrecut seara impreuna, iar ea și-a impartașit sentimentele pe care le are, dupa ce a vazut-o pe Daria in brațele lui Razvan Kovacs. Cei doi s-au apropiat mai mult decat…

- Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, și-a exprimat nemulțumirile in ceea ce privește unele ispite masculine din Thailanda in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iata cu cine și-ar fi dorit sa mearga la un date.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, le-a adus pe concurente in fața lui Radu Valcan, care le-a cerut sa aleaga cu cine vor sa mearga la date. Dupa ce au ales, Cristina a avut o reacție neașteptata și s-a retras in camera, apoi a inceput sa planga.…

- S-a aflat cine sunt ispitele masculine de la Insula Iubirii 2023. Ei sunt Don Juanii care vor pune la grea incercare fidelitatea concurentelor care participa in noul sezon al reality show-ului de la Antena 1. Cine sunt ispitele masculine de la Insula Iubirii 2023 Doar cateva zile ne despart de premiera…

- Așteptarea va lua sfarșit pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1! Show-ul va avea premiera pe 22 și 23 iunie 2023, fiind difuzat in fiecare joi și vineri, de la ora 20:30. Cinci cupluri iși vor testa dragostea și fidelitatea in fața celor 10 ispite. Iata cine sunt tinerele care ii vor…