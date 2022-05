Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a invins-o pe nemțoaica Nastasja Schunk (18 ani, 167 WTA) cu scorul 6-4, 1-6, 6-1 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garrod. Meciul a durat o ora și 48 de minute.

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a invins-o in primul tur la Roland Garros pe Nastasja Schunk (18 ani, 167 WTA), scor 6-4, 1-6, 6-1 și va da piept in faza urmatoare cu Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA). Zheng a trecut luni in primul tur la Paris de Maryna Zanevska (28 de ani, 62 WTA) in doua seturi, scor…

- La ce ora debuteaza Simona Halep la Roland Garros. Fostul lider mondial se intoarce astazi in turneul parizian de Grand Slam, dupa ce a absentat la ediția de anul trecut. Romanca va juca in turul 1 contra germancei Nastasja Schunk (167 WTA). Simona Halep iși cunoaște deja și posibila adversara pe care…

- Barbora Krejcikova (26 de ani, 2 WTA), campioana en-titre de la Roland Garros, a fost eliminata inca din primul tur al Openului parizian. Jucatoarea din Cehia a fost invinsa in trei seturi de franțuzoaica Diane Parry (19 ani, 97 WTA), scor 6-1, 2-6, 3-6, la capatul unui meci care a durat doua ore și…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) debuteaza marți la Roland Garros impotriva nemțoaicei Nastasja Schunk (18 ani, 167 WTA), cea care a intrat pe tablou din postura de lucky-loser. Partida a fost programata a treia a zilei pe arena „Simonne Mathieu” și ar trebui sa inceapa in jurul orei 15:30. Turneul…

- Patrick Mouratoglou vine in Romania alaturi de Simona Halep. Antrenorul francez și jucatoarea din Constanța se afla in fața primului mare test al colaborarii lor, inceputa in 7 aprilie. Romanca va juca in turul 1, la Roland Garros, marți, contra germancei Nastasja Schunk (167 WTA). Dupa incheierea competiției…

- Gabriela Ruse (24 ani, 52 WTA), cea de-a doua jucatoare din Romania care joaca azi la Roland Garros, o intalnește ACUM pe Elise Mertens (26 de ani, 33 WTA), in turul I al turneului din capitala Franței. Partida a inceput la 19:15 poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gabriela Ruse - Elise…

- Nastasja Schunk (Germania, 167 WTA) este noua adversara a Simonei Halep (Romania, 19 WTA) de la Roland Garros 2022, dupa ce Ana Konjuh (Croația, 66 WTA) s-a retras din competiție! Simona Halep va debuta la Roland Garros 2022 impotriva unei jucatore care a fost acceptata pe tabloul principal ca lucky…