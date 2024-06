Stiri pe aceeasi tema

- ”Generatia de suflet” a Romaniei a remizat impotriva Slovaciei, scor 1-1, in ultimul meci al grupei și s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024.

- Nationala Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European din Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, la Munchen, in Grupa E. Pentru tricolori urmeaza un meci cu Belgia, sambata, 22 iunie, de la ora 22.00, la Koln, apoi contra Slovaciei, pe 26 iunie, la Frankfurt. Selectionerul Romaniei…

- Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste selectionata Ucrainei, luni, de la ora 16.00 (Pro TV), la Munchen, in prima sa partida de la Campionatul European din Germania. In celelalte doua partide din Grupa E, Romania va infrunta selectionatele Belgiei, pe 22 iunie – la Koln, si Slovaciei, pe 26 iunie –…

- Selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis un mesaj, din Germania, fanilor romani. Acesta le-a cerut suporterilor sustinere si incredere pentru tricolori, la meciurile pe care le vor disputa la EURO 2024 . La Campionatul European din Germania (14 iunie-14 iulie), Romania va debuta pe 17 iunie,…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…

- Dennis Man a afirmat, dupa partida de pregatire cu Bulgaria, incheiata cu scorul de 0-0, pe teren propriu, ca lucrurile stau foarte bine in interiorul nationalei Romaniei. El crede ca echipa este pregatita si ca tricolorii sunt nerabdatori sa ajunga la EURO 2024. „Eu nu simt o presiune, fac aceleasi…