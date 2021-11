Jucatoarea americana de tenis Alison Riske (locul 73 WTA si cap de serie numarul 8) s-a calificat, joi, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Linz. Aceasta a profitat in semifinale de abandonul compatrioatei sale Danielle Collins (locul 29 WTA si cap de serie 3). Collins a abandonat dupa primul set al semifinalei, la scorul de 7-5 pentru Riske, dupa 51 de minute de joc. In finala, Alison Riske o va intalni pe romanca Jaqueline Cristian (locul 100 WTA), prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Cristian a ajuns in finala dupa ce Simona Halep (locul 22 WTA si favorita 2) s-a retras…