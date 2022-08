Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil se bucura de o vacanța exclusivista tocmai pe Coasta de Azur, in Franța. Prezentatorul TV a fost cel care i-a criticat ținuta soției sale din vacanța, iar aceasta a avut imediat o reacție pe rețelele de socializare. Iata ce a marturisit Gabriela Prisacariu!

- Dupa final de sezon la „Neatza cu Razvan și Dani”, Dani Oțil și soția lui au plecat intr-o vacanța mult așteptata pe Coasta de Azur, in Franța. Nu a trecut mult pana au aparut criticile și rautațile in mediul online cu privire la vacanța moderatorului TV, iar el a decis sa transmita un mesaj tranșant…

- In aceasta perioada, Razvan Simion și Dani Oțil s-au mutat cu matinalul de la Antena 1 la mare. Prezinta „Neatza” de pe plaja, din stațiunea Olimp. Prezentatorii nu sunt insa singuri pe litoral, partenerele i-au insoțit. Dani Oțil a fost primul care s-a mandrit ca e cu familia la mare. El a postat recent…

- Pe langa faptul ca sunt colegi de platou la emisiunea de la Antena 1, Dani Oțil și Razvan Simion sunt și buni prieteni, iar cei doi se cunosc de cațiva ani. De aceasta data, prezentatorii TV de la Neatza cu Razvan și Dani au decis ca este momentul perfect sa se fotografieze alaturi de partenerele lor…

- Gigi Becali (64 de ani) a anunțat ca ar fi primit o oferta de 5 milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv Darius Olaru (24). Latifundiarul solicita mai mulți bani. Gigi Becali a dezvaluit in aceasta seara, la doar cateva ore inainte de primul meci al sezonului pentru FCSB, duelul cu U Cluj, ca a primit…

- Este sarbatoare mare acasa la Dani Oțil! Fiul celebrului prezentator TV a implinit astazi 10 luni. Parinții lui Luca Tiago, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu, sunt in al noualea cer. Blondina nu a ezitat sa impartașeasca și urmaritorilor ei de pe Instagram in ce ipostaze l-a surprins pe cel mic.

- Dani Oțil a recunoscut, in ediția de vineri a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, ca a primit avansuri nu doar din partea femeilor, ci și a altor barbați. Prezentatorul de la Antena 1 a spus cum a reacționat in momentul respectiv.Lili Sandu a fost prezenta in platoul matinalului de la Antena 1, vineri,…

- Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani”, Dani Oțil, plin de carisma și nelipsit de glume, le-a dat un sfat tuturor barbaților ce-l urmaresc, in fiecare zi, pe micile ecrane. Inca de cand formeaza o familie cu Gabriela Prisacariu, viața lui s-a schimbat radical și nicio zi nu seamana cu cealalta. Mai…