Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva saptamani, Steliano Filip și Bianca Marina, soția sa, au anunțat ca divorțeaza. Se pare ca lucrurile sunt destul de tensionate intre ei in continuare, asta pentru ca paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic, i-au surprins in timp ce se certau in mall. Fara sa țina cont…

- Steliano Filip și soția sa, Bianca Marina, vor divorța. Ce doi s-au casatorit in anul 2017 și au impreuna o fetița. Steliano Filip a revenit in Romania, la Dinamo, clubul care l-a consacrat. Daca pe plan sportiv lucrurile stau bine, in viața personala a fundașului stanga au aparut ceva probleme. Bianca…

- Un nou divorț are loc in lumea fotbalului. Un cuplu tanar a decis sa se desparta dupa doar trei ani de mariaj. Despre cine este vorba? Divorț in lumea fotbalului Cuplul format din Steliano Filip și Bianca Marina au decis sa se desparta. Vestea vine dupa doar trei ani de mariaj. Fotbalistul s-a casatorit…

- Steliano Filip și soția sa, Bianca Marina, au decis sa divorțeze. Cei doi sunt casatoriți din 2017 și au impreuna o fetița. Bianca Marina a facut declarații in exclusivitate la Antena Stars despre separarea de jucatorul lui Dinamo.

- What’s Up și Simina au divorțat in vara anului 2019. „Nu mai funcționam impreuna”, declara femeia in urma cu un an. La scurt timp dupa, dezvaluia ca moartea tatalui a aruncat-o in depresie, perioada sensibila peste care a trecut cu ajutorul celor dragi. Astazi, din partea ei avem vești imbucuratoare:…

- Așa viața sa tot ai! Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost acum pe urmele fostei soții a lui Dragoș Savulescu, astfel avem dovada ca nu este ușor, dar nici greu, sa fii femeie de afaceri. In plina zi, blonda a avut o intalnire de gradul…

- Cristi Borcea (51 de ani), fostul acțioar al lui Dinamo, a facut o dezvaluire jenanta, in cadrul ultimei sale apariții televizate: a recunoscut ca a lovit-o pe Alina Vidican, una dintre fostele sale neveste. Fostul finanțator al lui Dinamo a primit o intrebare frontala de la jurnalista Denise Rifai,…

- Astazi, 8 ianuarie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate primele imagini și declarații ale lui Alex Bodi de la Tribunalul Dolj. Afaceristul nu a venit insa singur, ci insoțit de avocatul sau. Iata ce a declarat cel din urma despre incidentul cu fosta soție a controversatului om de afaceri!