- Tenismena din Constanta, Simona Halep a fost desemnata principala favorita la turneul de la Montreal, care va incepe pe 6 august, transmite RomaniaTV.net. Eugene Lapierre, directorul turneului, s a declarat incantat de faptul ca sportive precum Simona Halep si Serena Williams vor participa. Ne asteapta…

- Simona Halep, a 39-a saptamana in fruntea clasamentului WTA. Simona Halep, la un pas sa doboare recordul istoric al lui Ilie Nastase. Halep a intrat, luni, in cea de-a 39-a saptamana petrecuta pe primul loc in topul WTA și se pregatește sa doboare recordul istoric deținut de Ilie Nastase. Simona il…

- Numarul 1 WTA a postat mai multe imagini pe contul de Instagram, lasandu-și fanii din toata lumea sa vada locul uimitor in care iși petrece vacanța. Simona Halep se bucura de ultimele zile de vacanța, inainte de inceperea turneelor de tenis. Ea a postat pe Instagram doua imagini incredibile. Deși nu…

- Nebunia Simonei Halep. A ”zburat” pe circuitul lui Titi Aur cu 200 km/ h! A marturisit ca a luat permisul abia din a treia incercare. Simo, look nou! Simona a facut spectacol pe circuit. Ea a marturisit ca-i place la nebunie viteza, iar miercuri a a zburat intr-o mașina de peste 500 de cai putere!…

- Virginia Ruzici a spus ca de vina pentru eliminare ar fi suprafata de joc, intrucat jocul pe iarba egalizeaza valorile in tenis. "Iarba a fost dintotdeauna suprata de joc care niveleaza valorile cel mai mult. Asa se intampla si in vremurile cand eu eram jucatoare", a spus Virginia Ruzici pentru…

- Simona Halep, dupa eliminarea de la Wimbledon: ”Aș fi caștigat meciul daca aș fi pus in practica ceea ce mi-a spus Darren”. Simona Halep a fost invinsa de taiwaneza Su-Wei Hsieh , scor 6-3, 4-6, 5-7, și a parasit turneul de la Wimbledon in turul III al competiției. Intrebata dupa joc daca s-a pregatit…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial, joaca astazi meciul din turul secund al turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Constanteanca o intalneste pe Saisai Zheng China, 126 WTA . In prima runda, Halep a trecut de japoneza Kurumi Nara 100 WTA , cu 6 2, 6 3, in vreme ce Saisai Zheng a dispus…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA s a calificat astazi fara probleme in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, etapa in care o va intalni pe sportiva din Germania, Angelique Kerber, care a eliminat o din competitie pe Caroline Garcia, scor 6 2;…