Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat, marți seara, in finala probei de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris. El a incheiat cursa in 47. 66 secunde. Primii 50 de metri au fost dominați de americanul Alexy, David a intors al 6-lea și apoi a recuperat, incheind cursa al doilea, dupa chinezul…

- Seria a fost caștigata de inotatorul chinez Zhanle Pan, care a inregistrat cel mai bun timp de 47.21 secunde, urmat de australianul Kyle Chalmers cu 47.58 secunde și de ungurul Nandor Nemeth cu 47.61 secunde. Pe locul patru s-a clasat francezul Maxime Grousset, cu un timp de 47.63 secunde.Britanicul…

- A doua zi dupa ce a cucerit medalia de aur in proba de 200 de metri liber, David Popovici, 19 ani, a reușit sa obțina biletul pentru finala probei „regine” de 100 de metri liber, reușind un timp de 47.21.

- David Popovici a caștigat luni medalia de aur a probei de 200 de metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Sportivul roman a incheiat cursa intr-un minut, 44 de secunde si 72 de sutimi. El a fost urmat de britanicul Matthew Richardson (1.44.74) si de americanul Luke Hobson (1.44.79).Este…

- Camelia Potec (42 de ani), președinta Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) și campioana olimpica in 2004, in proba de 200 metri liber, a vorbit despre performanța lui David Popovici (19 ani). Acesta inoata in finala probei de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024…

- Bob Bowman (59 de ani), cel care l-a facut pe Michal Phelps cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, este la Paris, iar elevul sau de acum, Leon Marchand, a caștigat deja un titlu olimpic la 400 m mixt. Intr-un dialog cu Gazeta Sporturilor, antrenorul american a marturisit ca il are…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100, potrivit Agerpres. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, reusise anterior si…

- David Popovici (19 ani) a triumfat in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad. A incheiat cursa in 46,88. Și-a titlul cucerit acum 2 ani la Roma. In cea mai calduroasa zi a acestei saptamani la Belgrad, David Popovici a luat startul in cea de-a treia sa finala europeana de…