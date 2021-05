Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost eliminata din echipa lui Catalin Scarlatescu, avand cel mai mic punctaj in aceasta seara la Chefi la cuțite, Mirela Negoița s-a intors in echipa albastra, echipa inițiala din care a facut parte, totul cu ajutorul amuletei lui Florin Dumitrescu.

- Cu toate ca fac parte din echipe adverse, Keed și Andra Mihail le-au dezvaluit fanilor care este adevarata relație dintre ei doi. Concurenții de la Chefi la cuțite au postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, iar fanii au reacționat imediat.

- In ediția 25 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Valentina Ionița, o concurenta care a reușit sa ii surprinda pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu din plin!

- A fost una din cele mai indragite concurente de la „Chefi la cutite”, dar are o poveste de de viata cutremuratoare. Luminita Borceanu a concurat in echipa lui chef Catalin Scarlatescu, in sezonul 7, si a facut, in premiera, dezvaluiri socante din viata sa. Femeia a marturisit ca a vrut sa-si puna capat…

- De-a lungul tuturor sezoanelor de la „Chefi la cuțite”, mulți concurenți au impresionat cu poveștile lor de viața. Luminița Borcean a avut curaj sa vorbeasca abia acum despre drama pe care a trait-o, cum a vrut sa se sinucida de cinci ori. Luminița Borcean e fosta concurenta la „Chefi la cuțite”. Ea…

- Jasmina Obradov se numara printre puținele concurente care i-au taiat rasuflarea lui Catalin Scarlatescu inca de cand au pașit in platoul emisiunii ”Chefi la Cuțite”. Adevarul este ca nu era prima data cand juratul și focoasa domnișoara se intalneau. Iata cum arata concurenta care l-a fermecat pe Catalin…

- O noua seara de luni, o noua ediție din sezonul 9 de la ”Chefi la cuțite”! Cine este Marina Moraru, concurenta care i-a bagat la dieta pe jurați la Chefi la cuțite? Catalin Scarlatescu, fermecat de ea, a complimentat-o imediat!

- VIDEO| Cristina Nicola, din Arieșeni, a facut senzație la ”Chefi la cuțite” cu un afrodisiac din Țara Moților. Mancarea ”de aur” a primit 3 cuțite Cristina Nicola din Arieșeni a facut senzație la emisiunea ”Chefi la cuțite” cu un afrodisiac din Țara Moților și mancarea ”de aur”. Concurenta a dezvaluit…