Stiri pe aceeasi tema

- S-au dus vremurile in care Ralflo suferea dupa Tina, fosta lui iubita. Cantarețul a dezvaluit ca și-a refacut viața de 2 ani și chiar locuiește cu actuala partenera. Se pare ca și aceasta iși caștiga existența cantand, iar relația lor funcționeaza atat de bine incat au in plan sa-și formeze o familie.

- Asia Express - Drumul Imparaților a fost o experiența extrem de frumoasa, dar și dura, pentru fiecare concurent in parte. Pe parcursul competiției, Anca Ungureanu și fiica ei, Alexandra Ungureanu, s-au certat de mai multe ori, in condițiile in care transportul a fost principala problema pentru toate…

- A avut loc prima cearta la „Asia Express”, sezonul 4. Eliza și Cosmin Natanticu au avut parte de cateva neințelegeri inca de la inceputul competiției. De la ce au pornit tensiunile intre cei doi soți in show-ul de la Antena 1.Eliza și Cosmin Natanticu au plecat la „Asia Express”, pe Drumul Imparaților,…

- Doar cateva zile ii mai despart pe telespectarori de marea premiera a celui mai dur show, Asia Express - Drumul Imparaților. In timp ce telespectatorii așteapta cu sufletul la gura premiera show-ului, Irina Fodor le-a oferit cateva detalii nemaiștiute despre emisiune. Dupa drumul amețitor pe care atat…

- Necazurile par sa-i gaseasca cel mai bine mai ales pe oamenii necajiți care se lupta din toate puterile pentru a putea avea o viața cat de cat decenta. Familia Moroșanu din comuna Vaculești pare sa traiasca impreuna cu ghinionul. Vara anului 2021 a fost una pe care n-o va uita niciodata. In doar o clipa…

- Oase, co-prezentatorul emisiunii Asia Express sezonul 4 , a facut noi declarații despre traseul pe care concurenții l-au avut de parcurs pe Drumul Imparaților. Show-ul se va difuza incepand din luna septembrie, iar echipa și concurenții au fost solicitați la maximum. Mai mult, experiența s-a schimbat…

- Lidia Buble și sora ei, Estera Buble, formeaza o echipa pe cinste in sezonul 4 Asia Express – Drumul Imparaților. Cele doua surori numite Double Buble Trouble au vorbti deschis despre experiența din Asia

- Lidia Buble s-a intors recent din aventura petrecuta in Georgia, Turcia și Azerbaidjan. Vedeta a participat la Asia Express alaturi de sora ei, Estera Buble. Lidia Buble, schimbare radicala dupa Asia Express. Cum arata acum Imediat cum s-a intors in țara, Lidia Buble le-a spus fanilor de pe Instagram…